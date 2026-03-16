Kruidvat en Trekpleister roepen magnetisch speelgoed terug

Terugroepactie

Vandaag, 21:51

Bouwsets met magnetische tegeltjes die bij Kruidvat en Trekpleister zijn gekocht, blijken riskant voor kinderen. Bij bepaalde onderdelen kunnen de hoekpunten losraken, waardoor de magneetjes die erin zitten ook los kunnen komen. Als kinderen die inslikken, kan dat ernstige gevolgen hebben.

"Wanneer de magneten worden ingeslikt, kunnen de magneten elkaar in het lichaam aantrekken en perforaties en/of blokkades veroorzaken, die ernstige verwondingen met fatale gevolgen kunnen opleveren", waarschuwt producent Selecta Spel en Hobby B.V.

Niet de eerste keer

Consumenten krijgen het advies het speelgoed terug te brengen naar de winkel. De magnetische tegels zijn tussen augustus vorig jaar en februari van dit jaar verkocht, ook via de Nederlandse en Belgische webshops van Kruidvat en Trekpleister.

Het is niet de eerste keer dat magneetspeelgoed wordt teruggeroepen omdat het onveilig blijkt. Zo riep Aldi in 2024 ook magnetische bouwsets terug, nadat was gebleken dat de magneten soms niet goed vastzaten.

Door ANP

