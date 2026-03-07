Waarschuwing voor boerenkoolstamppot Ekoplaza om stukjes rubber

Terugroepactie
Vandaag, 14:04
Ekoplaza waarschuwt voor de Bleijlevens Biologische Stamppot Boerenkool. In het product kunnen mogelijk stukjes rubber zitten. Klanten krijgen daarom het dringende advies om de stamppot niet te eten.
Het gaat om meerdere verpakkingen met verschillende houdbaarheidsdata. Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar een Ekoplaza-winkel. Zij krijgen het volledige aankoopbedrag terug.
De terugroepactie geldt voor het volgende product:
Productnaam: Boerenkool stamppot
Merk: Bleijlevens
Artikelnummer: 48781
EAN: 8716425008058
Het gaat om producten met de houdbaarheidsdata 13 april, 20 april, 27 april, 4 mei, 14 mei en 18 mei 2026. Deze stamppotten zijn geleverd tussen 19 januari en 6 maart 2026.
Klanten die het product in huis hebben, wordt gevraagd het niet te consumeren en terug te brengen naar de winkel. Hiervoor is geen kassabon nodig.
De Bleijlevens Biologische Stamppot Boerenkool. Beeld: Ekoplaza
