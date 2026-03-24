Zeeman roept babyboxpak terug vanwege verstikkingsgevaar

Terugroepactie
Vandaag, 10:18
Zeeman waarschuwt voor een babyboxpak waarvan de rits kan loskomen. Dat kan gevaarlijk zijn als een baby het onderdeel inslikt. Er is dan risico op verstikking, melden Zeeman en de NVWA.
Zeeman roept op het babypakje niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het is verkocht vanaf 25 november vorig jaar tot en met 9 februari dit jaar.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.