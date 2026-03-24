Zeeman roept babyboxpak terug vanwege verstikkingsgevaar

Zeeman waarschuwt voor een babyboxpak waarvan de rits kan loskomen. Dat kan gevaarlijk zijn als een baby het onderdeel inslikt. Er is dan risico op verstikking, melden Zeeman en de NVWA.

Zeeman roept op het babypakje niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. Het is verkocht vanaf 25 november vorig jaar tot en met 9 februari dit jaar.