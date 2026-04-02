NVWA waarschuwt voor linzensoep: supermarkten roepen product terug

2 apr 2026, 17:45

De linzensoep die te koop is bij de Plus- en Poiesz-supermarkten wordt teruggeroepen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De Bio+ biologische linzensoep bevat mogelijk tarwe en haver, terwijl dit niet op de verpakking staat aangegeven. Klanten kunnen het aankoopbedrag terugkrijgen.

Het gaat om de zak linzensoep van 570 milliliter met streepjescode 8718989754396. De houdbaarheidsdata zijn 11-2027 en 12-2027. De NVWA roept mensen die allergisch zijn voor deze granen op de soep niet te eten.

Door Jamie van Velzen

