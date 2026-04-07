Fietsfabrikant roept deze e-bike terug: 'Stop direct met fietsen'

Terugroepactie

Vandaag, 10:52 - Update: 2 uur geleden

Fietsfabrikant Specialized roept gebruikers van de Como SL e-bike op om direct te stoppen met fietsen. Er is een mogelijk probleem ontdekt met de voorvork van deze modellen. Door een kleine scheur in de stuurbuis kan de vork beschadigen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en zelfs een val.

Het gaat om alle uitvoeringen van de Turbo Como SL 4.0 en 5.0, ongeacht kleur, maat of type aandrijving. Deze fietsen zijn te herkennen aan twee parallelle onderbuizen en vaak een voordrager of mand. Andere Como-modellen zonder de aanduiding "SL" vallen buiten deze waarschuwing.

De naam "Como SL" staat meestal subtiel op het frame, bijvoorbeeld op de bovenbuis of bij de zitbuis. De volledige modelnaam is ook terug te vinden op de factuur of in de handleiding.

'Stop direct met fiesten'

Wie zo’n fiets heeft, moet "direct stoppen met fietsen" en contact opnemen met een Specialized-dealer. Daar kan een vervanging van de voorvork worden geregeld. De fabrikant meldt dat nieuwe onderdelen naar verwachting in het voorjaar van 2026 beschikbaar zijn. Tot die tijd kunnen eigenaren hun fiets alvast aanmelden met het framenummer om later geholpen te worden.

