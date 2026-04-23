Zwilling roept waterkoker terug na brandwonden bij gebruiker

Het handvat van een waterkoker van het Duitse merk Zwilling kan loslaten of afbreken, waarschuwt het bedrijf. Dit kan voor ongelukken met kokend water zorgen en dus is er risico op verbranding. Het merk weet dat een slachtoffer zo al tweedegraads brandwonden heeft opgelopen.

Het gaat om de waterkokers Zwilling Enfinigy en Zwilling Enfinigy Pro, beide van 1,5 liter. Om meer ongelukken te voorkomen, roept het bedrijf op de apparaten niet meer te gebruiken en contact op te nemen met Zwilling. Zo kan achterhaald worden of de specifieke waterkoker onder de gevaarlijke producten valt.

Waterkoker Zwilling. Beeld: Zwilling.

