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Zeeman roept babyromper terug vanwege verstikkingsgevaar

Terugroepactie

Vandaag, 06:43

Zeeman roept babyrompers terug omdat de knoopjes kunnen loskomen. Bij het inslikken van zo'n knoopje kan verstikkingsgevaar ontstaan. Het gaat om artikelnummers 75433 – 122691-4 en 122691-11.

Uit onderzoek is volgens Zeeman gebleken dat de knoopjes van de rompers kunnen loskomen. Het product voldoet daardoor niet aan de veiligheidseisen.

De terugroepactie geldt voor rompers die van 15 juni tot en met 20 augustus 2026 zijn verkocht in de winkels van Zeeman en via de webshop. Het artikelnummer staat op het wasetiket en op de kassabon.

Wat moet je doen met de babyromper van Zeeman?

Wie een van de betreffende babyrompers in huis heeft, moet volgens Zeeman onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan. De romper kan worden teruggebracht naar een Zeeman-winkel. Het betaalde bedrag wordt dan vergoed.

Door Redactie Hart van Nederland

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