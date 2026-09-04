OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wéér listeria in kaas, vijfde besmetting in korte tijd

Eten

Gisteren, 21:37

Het is al de derde keer in korte tijd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een mogelijke listeria bacterie in kaas. Eerder waren er al vier kazen van de Jumbo mogelijk besmet met de bacterie, die vervolgens werden teruggeroepen.

Deze keer gaat het om een mogelijke besmetting van de Wengert kaas van Geifertshoven. De NVWA verzoekt consumenten die de kaas in huis hebben om deze niet te eten. Het gaat om de kaas met de streepjescode 4260592732048, met THT data 17-9-2026, 8-10-2026 en 15-10-2026.

Welke klachten kun je oplopen?

Vooral zachte kazen vallen ten prooi aan listeria. De bacterie kan leiden tot vervelende klachten, zoals een grieperig gevoel, koortsachtig zijn, spierpijn, misselijkheid en diarree.

Wat er gebeurt als er terugroepactie wordt gehouden, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Jumbo waarschuwt voor listeria en roept kazen terug
Terugroepactie
Jumbo waarschuwt voor listeria en roept kazen terug
Jumbo roept opnieuw kazen terug vanwege listeriabacterie
Terugroepactie
Jumbo roept opnieuw kazen terug vanwege listeriabacterie
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.