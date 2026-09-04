Wéér listeria in kaas, vijfde besmetting in korte tijd

Het is al de derde keer in korte tijd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een mogelijke listeria bacterie in kaas. Eerder waren er al vier kazen van de Jumbo mogelijk besmet met de bacterie, die vervolgens werden teruggeroepen.

Deze keer gaat het om een mogelijke besmetting van de Wengert kaas van Geifertshoven. De NVWA verzoekt consumenten die de kaas in huis hebben om deze niet te eten. Het gaat om de kaas met de streepjescode 4260592732048, met THT data 17-9-2026, 8-10-2026 en 15-10-2026.

Welke klachten kun je oplopen?

Vooral zachte kazen vallen ten prooi aan listeria. De bacterie kan leiden tot vervelende klachten, zoals een grieperig gevoel, koortsachtig zijn, spierpijn, misselijkheid en diarree.

Wat er gebeurt als er terugroepactie wordt gehouden, zie je in de video bovenaan dit artikel.