TK Maxx roept kinderboekje terug vanwege verstikkingsgevaar

Winkelketen TK Maxx waarschuwt voor het kartonnen kinderboekje 'I Spy a Fly!' van Groovy Baby. Op de laatste pagina kunnen de vleugels van de vlieg loskomen als er aan getrokken wordt. Dit kan voor verstikkingsgevaar zorgen als een kind het onderdeel in de mond krijgt. De winkel roept op het product niet te gebruiken.

Het gaat om het kartonnen boekje van de Britse uitgever Make Believe Ideas Ltd met het artikelnummer 9781836422600. TK Maxx-winkels verkochten het product tussen september 2024 en augustus 2026.

Terugroepactie I Spy a Fly!

De winkelketen roept op om het boekje niet te gebruiken en het product terug te brengen naar een winkel van TK Maxx. Daar krijgen klanten hun geld terug of wordt er een vervagend product aangeboden.