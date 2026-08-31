Scapino roept kinderslippers terug om verboden chemische stoffen

Scapino roept twee soorten kinderslippers terug omdat daarin verboden weekmakers zijn aangetroffen. De stoffen vormen een risico voor de gezondheid en het milieu. Ouders krijgen daarom het dringende advies de slippers niet meer te gebruiken en buiten het bereik van kinderen te houden.

Het gaat om roze meisjesteenslippers met schelpen en oranje-roze kinderteenslippers. Beide modellen zijn verkocht in de maten 28 tot en met 35. Ze lagen van februari tot en met augustus 2026 in de winkels van Scapino en waren ook via de webshop verkrijgbaar.

Welke slippers worden teruggeroepen?

De roze meisjesteenslippers met schelpen hebben artikelnummer 160-5105-61. De oranje-roze kinderteenslippers hebben artikelnummer 160-5106-61. Het artikelnummer is terug te vinden op het prijslabel of de kassabon.

Welke gevolgen de stoffen precies voor de gezondheid kunnen hebben, wordt in de waarschuwing niet vermeld.

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Geld terug, ook zonder kassabon

Wie de slippers in huis heeft, wordt gevraagd ze niet meer te gebruiken en buiten bereik van kinderen te houden. De slippers kunnen worden teruggebracht naar een Scapino-winkel.

Klanten krijgen het aankoopbedrag terug. Daarvoor is geen aankoopbewijs nodig.