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Peperkaas teruggeroepen om listeria: 'Eet dit product niet'

Terugroepactie

Vandaag, 16:57

Peperkaas van het merk Geifertshofen wordt teruggeroepen vanwege listeriagevaar. In enkele kaasmonsters uit de rijpingskelder waar de kazen werden gerijpt, is de bacterie Listeria monocytogenes gevonden. "Eet dit product niet", waarschuwt Odin.

Het gaat specifiek om peperkaas met de code DE BW 445 EG en EAN-barcode 4260592732017. Alleen verpakkingen met de houdbaarheidsdata 17 september 2026, 8 oktober 2026 en 15 oktober 2026 vallen onder de terugroepactie. De codes zijn terug te vinden op de verpakking.

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Vooral risico voor kwetsbare groepen

Een besmetting met Listeria monocytogenes kan griepachtige klachten veroorzaken, waaronder koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree. Vooral ouderen, zwangere vrouwen, pasgeborenen en mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen een verhoogd gezondheidsrisico.

Mensen die de kaas hebben gegeten en daarna een van deze symptomen krijgen, wordt geadviseerd contact op te nemen met hun arts.

Aankoopbedrag terug

Consumenten kunnen de peperkaas terugbrengen naar de winkel of hun kassabon laten zien. Het aankoopbedrag wordt dan terugbetaald.

Wie het product online heeft gekocht, kan dit doorgeven aan de bezorgdienst van Odin. Ook dan wordt het aankoopbedrag terugbetaald.

Door Redactie Hart van Nederland

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