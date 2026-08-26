Listeriabacterie aangetroffen in gorgonzola van Jumbo

Supermarktketen Jumbo heeft een oproep gedaan om de Gorgonzola Dolce van het eigen merk niet meer te eten en terug te brengen naar de winkel. In het kaasproduct is namelijk de listeriabacterie aangetroffen. Vorig jaar waren er in Europa en in Nederland ook meerdere besmettingen met de bacterie, die gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid.

Het gaat om de gorgonzola met tht-datum 3 september, 8 september en 10 september. Het product heeft de streepjescode 8718452637508. Klanten kunnen het product ook zonder bon terugbrengen naar de winkel en het aankoopbedrag terugkrijgen.

Jumbo laat in een reactie weten de actie "vervelend te vinden voor klanten" en doet er alles aan om te zorgen "dat dit in de toekomst niet meer gebeurt".

Welke klachten kun je krijgen van listeria?

De bacterie kan worden aangetroffen in zachte kazen, maar mogelijk ook in haring. Vaak zijn deze producten gekoeld, maar worden ze zonder verhitting gegeten. Mensen die besmet raken, kunnen de ziekte listeriose krijgen. De meeste mensen hebben het gevoel dat ze griep krijgen en hebben last van koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree.