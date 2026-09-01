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Jumbo roept opnieuw kazen terug vanwege listeriabacterie

Terugroepactie

Vandaag, 19:40

Supermarktketen Jumbo heeft dinsdag opnieuw twee kazen van het eigen merk teruggeroepen vanwege de listeriabacterie. Het gaat om het Jumbo Lepelkaasje en Jumbo Kaasplateau Verrassend. In beide producten is de bacterie mogelijk aanwezig. Jumbo roept op de kazen niet te eten.

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Het gaat om het Jumbo Lepelkaasje met streepjescode 8718452662012 en het Jumbo Kaasplateau Verrassend met streepjescode 8718452871698. De terugroepactie geldt voor alle houdbaarheidsdata.

Lepel kaasje. Beeld: Jumbo

Lepel kaasje. Beeld: Jumbo

Kaasplateau Verrassend. Beeld: Jumbo

Kaasplateau Verrassend. Beeld: Jumbo

Klanten die een van de kazen hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar een Jumbo-winkel. Het aankoopbedrag wordt terugbetaald.

Klachten

Mensen die besmet raken, kunnen de ziekte listeriose krijgen. De meeste mensen hebben het gevoel dat ze griep krijgen en hebben last van koorts, spierpijn, misselijkheid en diarree. Listeria is met name gevaarlijk voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

Door Redactie Hart van Nederland

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