Dirk roept deze eierkoeken terug om mogelijke metalen deeltjes

Dirk van den Broek waarschuwt voor rozijnen eierkoeken van Bakker van der Akker. In het product kunnen mogelijk kleine metalen deeltjes zitten. Klanten die de betreffende eierkoeken hebben gekocht, kunnen het product terugbrengen naar de winkel.

Het gaat om Bakker van der Akker rozijnen eierkoeken, verpakt per vier stuks. Een verpakking weegt 200 gram en heeft EAN-code 8710871388870.

De terugroepactie geldt voor verpakkingen met productiecode 63136 en houdbaarheidsdatum 14 september 2026.

Geld terug zonder aankoopbon

Klanten die het product hebben gekocht, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.