Waarschuwing: deze powerbank op zonne-energie kan exploderen

FL B.V. roept de Solar Power Bank Aurora blauw terug. De fabrikant waarschuwt dat de batterij kan opzwellen en in sommige gevallen zelfs exploderen. Dat kan leiden tot brand, brandwonden of kleine verwondingen.

Het gaat om een rubberen, lichtblauwe powerbank met een capaciteit van 4.000 mAh. Het apparaat heeft artikelnummer 009333 en lotnummer 04189862 en werd sinds 22 mei 2022 verkocht. Bij opladen via het zonnepaneel is een exemplaar al ontploft, meldt FL B.V.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De powerbank heeft groene indicatorlampjes, een zaklamp aan de zijkant, twee USB-poorten en één micro-USB-poort. Het product werd geleverd met een USB-kabel.

Stop direct met gebruik

Alle bestellingen tussen 22 mei 2022 en 26 juni 2025 vallen onder deze terugroepactie. Consumenten worden dringend verzocht om de powerbank per direct niet meer te gebruiken, niet op te laden en ook het zonnepaneel niet meer te gebruiken.

Heb jij deze powerbank?

Dan kun je hem kosteloos terugsturen. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug of een veilig alternatief van vergelijkbare waarde.