Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Waarschuwing: deze powerbank op zonne-energie kan exploderen

Waarschuwing: deze powerbank op zonne-energie kan exploderen

Terugroepactie

Vandaag, 10:50

Link gekopieerd

FL B.V. roept de Solar Power Bank Aurora blauw terug. De fabrikant waarschuwt dat de batterij kan opzwellen en in sommige gevallen zelfs exploderen. Dat kan leiden tot brand, brandwonden of kleine verwondingen.

Het gaat om een rubberen, lichtblauwe powerbank met een capaciteit van 4.000 mAh. Het apparaat heeft artikelnummer 009333 en lotnummer 04189862 en werd sinds 22 mei 2022 verkocht. Bij opladen via het zonnepaneel is een exemplaar al ontploft, meldt FL B.V.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

De powerbank heeft groene indicatorlampjes, een zaklamp aan de zijkant, twee USB-poorten en één micro-USB-poort. Het product werd geleverd met een USB-kabel.

Stop direct met gebruik

Alle bestellingen tussen 22 mei 2022 en 26 juni 2025 vallen onder deze terugroepactie. Consumenten worden dringend verzocht om de powerbank per direct niet meer te gebruiken, niet op te laden en ook het zonnepaneel niet meer te gebruiken.

Heb jij deze powerbank?

Dan kun je hem kosteloos terugsturen. Je krijgt dan het volledige aankoopbedrag terug of een veilig alternatief van vergelijkbare waarde.

Lees ook

Supermarktketen haalt couscous uit schappen na fout op etiket
Supermarktketen haalt couscous uit schappen na fout op etiket
Veiligheidswaarschuwing voor rode supermarktwijn vanwege sulfiet
Veiligheidswaarschuwing voor rode supermarktwijn vanwege sulfiet
Lidl waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bacterie in rundertartaar
Lidl waarschuwt voor mogelijk gevaarlijke bacterie in rundertartaar
Terugroepactie Alpro Soja: afwijkende smaak en kans op misselijkheid
Terugroepactie Alpro Soja: afwijkende smaak en kans op misselijkheid

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.