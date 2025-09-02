Terug

Veiligheidswaarschuwing voor rode supermarktwijn vanwege sulfiet

Terugroepactie

Gisteren, 11:44

Verschillende supermarkten waarschuwen voor de biologische rode huiswijn van 1 liter met jaargang 2024. Het allergeen sulfiet staat namelijk niet op het etiket.

Het gaat om verpakkingen met de streepjescode 8710624117146, daarnaast heeft het de lotcodes: LEG05925, LEG06525, LEG10125, LEG11525, LEG14025, LEG15025, LEG17825, LEG19825, LEG21325 en LEG22425.

Dit product wordt verkocht bij Boon's Markt, DekaMarkt, Hoogvliet, MCD Supermarkt en Poiesz. Ook Spar en Vomar verkopen het product.

Het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om de wijn niet te drinken als je allergisch of overgevoelig bent voor sulfiet.

