Veiligheidswaarschuwing voor rode supermarktwijn vanwege sulfiet

Terugroepactie
Gisteren, 11:44
Verschillende supermarkten waarschuwen voor de biologische rode huiswijn van 1 liter met jaargang 2024. Het allergeen sulfiet staat namelijk niet op het etiket.
Het gaat om verpakkingen met de streepjescode 8710624117146, daarnaast heeft het de lotcodes: LEG05925, LEG06525, LEG10125, LEG11525, LEG14025, LEG15025, LEG17825, LEG19825, LEG21325 en LEG22425.
Dit product wordt verkocht bij Boon's Markt, DekaMarkt, Hoogvliet, MCD Supermarkt en Poiesz. Ook Spar en Vomar verkopen het product.
Het advies van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is om de wijn niet te drinken als je allergisch of overgevoelig bent voor sulfiet.
Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.