Supermarktketen haalt couscous uit schappen na fout op etiket

Terugroepactie

Gisteren, 21:48

Vomar heeft een veiligheidswaarschuwing afgegeven voor Riso Vignola Couscous 500 gram. Op het etiket staat het allergeen gluten niet vermeld, terwijl het product wel gluten kan bevatten. De supermarktketen haalt het product per direct uit de schappen, dat meldt Vomar.

Het gaat om de verpakking van 500 gram met streepjescode 8002130207153, ten minste houdbaar tot 08-05-2027 en lotcode 08052025. Deze gegevens vind je op de verpakking.

Consumenten met een glutenallergie wordt dringend geadviseerd deze couscous niet te eten. Heb je zo’n verpakking in huis met bovengenoemde gegevens? Breng die dan terug naar de winkel. Je krijgt het aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon, aldus Vomar.

