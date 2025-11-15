Terug

Primark roept onveilige fopspeenclips terug

Terugroepactie

Vandaag, 09:20 - Update: 2 uur geleden

Primark roept twee sets fopspeenclips terug omdat ze niet veilig zouden zijn. Wat er precies mis mee is, laat de winkelketen niet weten.

Het gaat om de sets 'Baby Bear'en 'Balloon', die eerder dit jaar zijn verkocht in Nederlandse Primark-winkels. Met zo'n clip kun je een fopspeen aan de kleding van een kind vastmaken.

Klanten kunnen de clips terugbrengen naar de winkel en krijgen dan hun geld terug. Ze hoeven geen bonnetje te laten zien.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?
2:20

Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Door ANP

