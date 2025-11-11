Terug

Zeeman waarschuwt voor gevaarlijk kindervest

Vandaag, 08:00 - Update: 32 minuten geleden

Zeeman waarschuwt voor een gevaarlijk kindervest. De knopen van het vest kunnen loskomen, aldus de kledingwinkel. Als kinderen die inslikken, lopen ze het risico te stikken.

Het gaat om vesten met artikelnummer 117395 - 97865 in de maten 92 en 98/104. Wie het vest terugbrengt naar Zeeman, krijgt het aankoopbedrag terug.

Zeeman waarschuwde onlangs ook al voor een babytrui. Delen van de print konden loskomen en ook dat zou bij inslikken tot verstikking kunnen leiden.

Door ANP

