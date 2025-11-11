Zeeman waarschuwt voor gevaarlijk kindervest

Zeeman waarschuwt voor een gevaarlijk kindervest. De knopen van het vest kunnen loskomen, aldus de kledingwinkel. Als kinderen die inslikken, lopen ze het risico te stikken.

Het gaat om vesten met artikelnummer 117395 - 97865 in de maten 92 en 98/104. Wie het vest terugbrengt naar Zeeman, krijgt het aankoopbedrag terug.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Zeeman waarschuwde onlangs ook al voor een babytrui. Delen van de print konden loskomen en ook dat zou bij inslikken tot verstikking kunnen leiden.