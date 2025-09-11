Gerookte makreel teruggeroepen door fout op de verpakking

Vishandel Klooster B.V. roept een partij gerookte makreel terug vanwege een fout in de verpakking. Het gaat om de Klooster makreel heel gerookt vacuüm 225 gram, die bij supermarktketen Vomar te koop was. Tijdens controles bleek dat de houdbaarheidsdatum op sommige verpakkingen ontbrak of onduidelijk was.

Het betreft producten met EAN-code 8714852010187 en batchnummer 25032688, met de houdbaarheidsdata 25 september 2025 en 30 september 2025.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Geld terug, ook zonder bon

Consumenten die het product hebben gekocht, kunnen de makreel terugbrengen naar de winkel. Het aankoopbedrag wordt volledig vergoed, ook zonder kassabon. Volgens de fabrikant is het product verder veilig om te eten zolang het vóór 25 september 2025 wordt geconsumeerd.