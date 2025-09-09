Kinderen lopen risico: gevaarlijke alpaca-knuffels uit de handel gehaald

Het Nederlandse bedrijf Inkari B.V. roept een groot aantal pluche alpaca-knuffels terug omdat ze niet voldoen aan de verplichte veiligheidsnormen. De kleine plastic ogen van de knuffels kunnen loskomen en zo een verstikkingsgevaar vormen voor kinderen.

Het gaat om handgemaakte knuffels uit Peru, gemaakt van alpacavacht. De terugroepactie betreft de modellen Inkari Mini, Klein, Medium en Groot, die verkocht zijn tussen 1 november 2020 en 31 juli 2025. Alleen de XXL-varianten vallen buiten de waarschuwing, omdat deze geen afneembare ogen hebben.

Wanneer is er eigenlijk sprake van een terugroepactie?

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Inkari vraagt consumenten om het gebruik van de knuffels direct te stoppen en ze buiten bereik van kinderen te houden. De producten kunnen worden teruggebracht naar de winkel waar ze zijn gekocht. Klanten krijgen het aankoopbedrag terug.