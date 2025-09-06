HEMA waarschuwt voor meerzadenbollen, 'voedselveiligheid niet gegarandeerd'

HEMA waarschuwt voor het product 'HEMA tarwebollen'. In werkelijkheid zitten er namelijk meerzadenbollen in de verpakking, waarop een verkeerd etiket is aangebracht. Hierdoor staat het allergeen haver niet op de ingrediëntenlijst vermeld. HEMA adviseert consumenten met een haverallergie aan om de bollen niet te eten.

De waarschuwing geldt voor het product met het etiket 'HEMA tarwebollen' in een verpakking van zes stuks en THT-datum 09-09-2025. Het artikelnummer is 26.12.0062.

Er is regelmatig sprake van een terugroepactie in Nederland. Wat kun jij het beste doen als je ermee te maken krijgt?

"Op de verpakkingen van de meerzadenbollen met houdbaarheid van 09-09-2025 is het etiket van de tarwebollen aangebracht. Hierdoor is niet vermeld dat het product het allergeen haver bevat", meldt HEMA. "Voor consumenten met een haverallergie kan HEMA de voedselveiligheid van het product niet garanderen."

Klanten kunnen het product terugbrengen naar een HEMA-winkel. Een kassabon is niet nodig en je ontvangt het aankoopbedrag terug, aldus HEMA.