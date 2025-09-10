Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Weer waarschuwing bakfietsen: twee nieuwe types met mogelijk breekbare frames

Weer waarschuwing bakfietsen: twee nieuwe types met mogelijk breekbare frames

Waarschuwen

Vandaag, 18:32

Link gekopieerd

Opnieuw waarschuwt een fietsfabrikant voor veiligheidsrisico's bij bakfietsen. Het gaat om twee typen van het merk Vogue: de elektrische bakfietsen Vogue Superior 3 en Vogue Superior Deluxe, zoals te zien in de foto in dit artikel. Bij de fietsen kunnen framebreuken ontstaan, meldt de fabrikant op de website.

Vogue verzoekt klanten die zo'n fiets hebben om zich aan te melden bij bakfietscheck.com. Dan zouden ze binnen een paar weken benaderd worden voor een afspraak om het frame te verstevigen. Volgens de fietsfabrikant kunnen eigenaren de bakfiets 'gewoon blijven gebruiken tot de versteviging is geplaatst'.

Bakfietsen worden teruggeroepen door mogelijk framebreuk Beeld: Vogue Bike

Bakfietsen worden teruggeroepen door mogelijk framebreuk Beeld: Vogue Bike

Eerder waren er ook problemen met twee typen fietsen van het bedrijf. Toen werden de Vogue Troy en de Vogue Journey teruggeroepen. Ook riep onder meer Cangoo bakfietsen terug omdat het frame mogelijk kon breken. In februari vorig jaar legde de NVWA het bakfietsenmerk Babboe een verkoopverbod op nadat honderden frames waren gebroken.

Lees ook

Na Babboe onderzoekt NVWA meer bakfietsmerken op onveiligheid
Na Babboe onderzoekt NVWA meer bakfietsmerken op onveiligheid
Babboe roept duizenden bakfietsen terug na onderzoek naar veiligheid
Babboe roept duizenden bakfietsen terug na onderzoek naar veiligheid
Fietsmerk roept bakfietsen terug wegens kans op framebreuk
Fietsmerk roept bakfietsen terug wegens kans op framebreuk

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.