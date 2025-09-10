Weer waarschuwing bakfietsen: twee nieuwe types met mogelijk breekbare frames

Opnieuw waarschuwt een fietsfabrikant voor veiligheidsrisico's bij bakfietsen. Het gaat om twee typen van het merk Vogue: de elektrische bakfietsen Vogue Superior 3 en Vogue Superior Deluxe, zoals te zien in de foto in dit artikel. Bij de fietsen kunnen framebreuken ontstaan, meldt de fabrikant op de website.

Vogue verzoekt klanten die zo'n fiets hebben om zich aan te melden bij bakfietscheck.com. Dan zouden ze binnen een paar weken benaderd worden voor een afspraak om het frame te verstevigen. Volgens de fietsfabrikant kunnen eigenaren de bakfiets 'gewoon blijven gebruiken tot de versteviging is geplaatst'.

Bakfietsen worden teruggeroepen door mogelijk framebreuk Beeld: Vogue Bike

Eerder waren er ook problemen met twee typen fietsen van het bedrijf. Toen werden de Vogue Troy en de Vogue Journey teruggeroepen. Ook riep onder meer Cangoo bakfietsen terug omdat het frame mogelijk kon breken. In februari vorig jaar legde de NVWA het bakfietsenmerk Babboe een verkoopverbod op nadat honderden frames waren gebroken.