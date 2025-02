Fietsmerk roept bakfietsen terug wegens kans op framebreuk

Fietsmerk Cangoo kondigt aan twee types bakfietsen terug te roepen omdat er een kans bestaat dat het frame breekt. De bakfietsen in kwestie zijn de Cangoo Buckle en de Cangoo Noon die zijn verkocht vanaf augustus 2021.

Bij intensief gebruik van de fiets kunnen er haarscheurtjes ontstaan in de las van het achterframe, meldt het bedrijf. In uitzonderlijke gevallen zou dit kunnen leiden tot een breuk van het hele frame.

Om hoeveel fietsen het precies gaat, is nog niet bekend. Wel zegt het bedrijf dat er bij enkele fietsen is geconstateerd dat de lasverbinding gebroken is.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Eerst verstevigen

Cangoo doet een oproep aan gebruikers van de fietsen om deze voorlopig niet te gebruiken, totdat deze is geïnspecteerd en verstevigd met een frameklem. Gebruikers kunnen voor deze controle een afspraak daarvoor maken bij de dealer. Gebruikers kunnen hier veilig op de bakfiets naartoe zolang ze een rustig tempo aanhouden (maximaal 15 km/u) en geen spullen vervoeren in de bak.

Het is niet de eerste keer dat een bakfietsmerk fietsen moet terugroepen. Eerder moesten Babboe, Vogue en Carqon ook al fietsen terugroepen vanwege veiligheidsproblemen.

Beeld: Cangoo