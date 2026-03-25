Asbest gevonden in speelgoed met zand: om deze producten gaat het

Bij twee soorten speelgoed met zand erin zijn asbestdeeltjes aangetroffen. Dat meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat om de AP2600 Sand Tub Yellow (1 kilo) van Anthony Peters, die sinds 2022 is verkocht via joeppiewinkel.nl. Het andere artikel is een antistressmonster gevuld met zand van Kidero Group, dat werd verkocht tussen 26 september 2025 en 17 maart 2026.

Let op: dit speelgoed met zand bevat asbestdeeltjes. Beeld: Kidero Group

Milieustraat

Asbest kan gevaarlijk zijn als de vezels worden ingeademd. De NVWA waarschuwt dan ook: "Gebruik dit product niet". Mensen die het speelgoed hebben gekocht, krijgen het advies om het terug te sturen of in te leveren bij de milieustraat. Beide bedrijven zeggen het aankoopbedrag te vergoeden.