Toi-Toys haalt dit speelgoed uit schappen om risico asbest

Terugroepactie

Vandaag, 17:19 - Update: 3 uur geleden

Speelgoedbedrijf Toi-Toys waarschuwt voor de Pufferz Pufferfiguur van 33 centimeter. Uit een veiligheidsonderzoek blijkt dat het vulmateriaal mogelijk asbest bevat. Wie het artikel in huis heeft, moet het per direct niet meer gebruiken.

Het gaat volgens de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om de Pufferz Pufferfiguur zand - rekbaar van 33 cm en 264 gram, verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. Het artikelnummer is 35886Z en de barcode is 8714627012316. De figuren zijn verkocht tussen 26 juli 2023 en 4 februari 2026.

Beeld: Toi-Toys

Volgens Toi-Toys kan het vulmateriaal vrijkomen als de pufferfiguur beschadigd raakt of scheurt. Dat kan een gezondheidsrisico opleveren bij inademing. Consumenten worden opgeroepen om het speelgoed onmiddellijk buiten bereik van kinderen te houden en niet meer te gebruiken.

Met de genoemde barcode kan het artikel worden teruggebracht naar de dichtstbijzijnde winkel. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug, ook zonder kassabon.

Onderzoek

In de afgelopen weken zijn er meerdere soorten van kinderspeelgoed teruggeroepen, nadat het AD een uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar de aanwezigheid van asbest in speelzand. Uit dit laboratoriumonderzoek werd een forse verontreiniging met asbest aangetoond in deze producten.

Wat kun je doen als een product dat je hebt aangeschaft wordt teruggeroepen?

Door Redactie Hart van Nederland

