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Jumbo roept Hollandse Hachee terug: verpakking bevat Hongaarse Goulash

Terugroepactie

Gisteren, 22:08

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Jumbo waarschuwt klanten voor een verpakking Hollandse Hachee. In sommige verpakkingen zit namelijk Hongaarse Goulash. Dit bevat soja en selderij, wat niet op de verpakking vermeld staat. De supermarktketen roept het product daarom terug namens leverancier Anstelfood b.v.

Het gaat om de verpakking Hollandse Hachee van het merk Lochtman van 500 gram met houdbaarheidsdatum 8 januari 2027 en batchnummer 740531.

Deze houdbaarheidsdatum en batchnummer zijn te vinden op de verpakking zelf en niet het papieren label die om de verpakking heen zit. Andere houdbaarheidsdata of batchnummers worden niet teruggeroepen.

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Wat moet je doen?

Mensen met een allergie voor soja of selderij die deze hachee in huis hebben gehaald, kunnen deze terugbrengen naar de betreffende supermarkt. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed. Anstelfood b.v. biedt excuses aan voor het ongemak.

Door Sam Krekels

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