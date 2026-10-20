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Jamin waarschuwt voor chocoladeletter vanwege schimmel

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Vandaag, 16:47

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Jamin waarschuwt voor de Lavacake Chocoladeletter omdat in een aantal producten schimmel is aangetroffen. Dit kan een risico vormen voor de gezondheid. Klanten worden daarom dringend verzocht de chocoladeletter niet te eten.

De veiligheidswaarschuwing geldt voor de Lavacake Chocoladeletter met streepjescode 08716739197561 en een houdbaarheidsdatum van 10 januari 2027. Het product is tussen 5 oktober en 19 oktober 2026 verkocht in fysieke Jamin-winkels en via de webshop van Jamin.

Klanten die het product hebben gekocht, wordt geadviseerd het niet te consumeren. Je kunt het product retourneren via de fysieke winkel waar de letter is gekocht. Je ontvangt je geld terug en je krijgt zelfs een chocoladeletter van dezelfde waarde.

Door Redactie Hart van Nederland

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