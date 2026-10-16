ALDI roept peterselie terug: selderij in verpakking

ALDI waarschuwt klanten voor een verpakking krulpeterselie waarin selderij blijkt te zitten. Dat staat niet vermeld op het etiket en kan gevaarlijk zijn voor mensen met een selderijallergie. De supermarktketen roept het product daarom terug namens leverancier STAAY FOOD GROUP.

Het gaat om de verpakking Peterselie Krul van 40 gram met houdbaarheidsdatum 28 oktober 2026. De streepjescode is 2003021095749. Andere houdbaarheidsdata vallen niet onder de terugroepactie.

Wat moet je doen?

Mensen met een selderijallergie wordt dringend gevraagd de peterselie niet te eten. Volgens ALDI kunnen mensen zonder deze allergie het product wel veilig gebruiken.

Heb je de betreffende verpakking in huis en ben je allergisch voor selderij? Dan kun je die terugbrengen naar een ALDI-winkel. Ook als de verpakking al is geopend, mag je deze terugbrengen. Klanten krijgen het volledige aankoopbedrag terug. Een kassabon is daarvoor niet nodig.

ALDI biedt excuses aan voor het ongemak.