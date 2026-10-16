Decathlon roept kinderzitje terug vanwege verstikkingsgevaar

Sportwinkelketen Decathlon waarschuwt voor een gevaarlijk kinderzitje van het merk HAMAX. Bij het model HAMAX Buddy kan een stoffen label op de veiligheidsgordel losraken. Kleine kinderen kunnen het label vervolgens in hun mond stoppen, waardoor verstikkingsgevaar ontstaat. Klanten worden dringend opgeroepen het zitje voorlopig niet te gebruiken.

Het gaat om de HAMAX Buddy-kinderzitjes met modelcode 8591602 en artikelnummer 4091054, die tussen 1 januari 2022 en 6 augustus 2026 zijn verkocht. Volgens de veiligheidswaarschuwing zit het stoffen merklabel op de veiligheidsgordel niet stevig genoeg vast.

Benieuwd wat je moet doen bij een terugroepactie? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.

Wat moeten ouders doen?

Decathlon adviseert ouders om het kinderzitje direct te controleren. Zit er een stoffen label aan de veiligheidsgordel, dan moet dit voorzichtig met een schaar worden verwijderd. Daarbij is het belangrijk dat de zwarte gordelband zelf niet beschadigd raakt.

Zit er geen label op de gordel, dan valt het kinderzitje niet onder de terugroepactie en kan het gewoon worden gebruikt. Ook zitjes waarbij het label veilig is verwijderd, kunnen weer worden gebruikt.

Geld terug of gratis laten verwijderen

Ouders die het label liever niet zelf verwijderen, kunnen terecht bij een Decathlon-winkel. Medewerkers kunnen het label daar kosteloos verwijderen. Klanten kunnen er ook voor kiezen om het kinderzitje terug te brengen en het volledige aankoopbedrag terug te krijgen.