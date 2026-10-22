Albert Heijn waarschuwt voor ossenworst met poepbacterie

Albert Heijn waarschuwt klanten om bepaalde verpakkingen AH-plakjes ossenworst niet te eten. In het product is mogelijk de poepbacterie E. coli aanwezig. Die kan onder meer diarree, misselijkheid en braken veroorzaken.

De waarschuwing geldt voor verpakkingen met de houdbaarheidsdata 20, 21, 23 en 26 oktober 2026. Vooral jonge kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen extra risico bij een besmetting.

Aankoopbedrag terug

Klanten kunnen de ossenworst terugbrengen naar een Albert Heijn-winkel. Zij krijgen het volledige aankoopbedrag terug.