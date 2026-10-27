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Zeeman roept opnieuw babyslaapzakken terug vanwege verstikkingsgevaar

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Vandaag, 17:00

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Zeeman roept opnieuw babyslaapzakken terug vanwege verstikkingsgevaar. De verbinding bij de rits van de slaapzak kan loskomen, waardoor de nekopening groter kan worden. Hierdoor kan een baby mogelijk verder in de slaapzak wegzakken, wat verstikkingsgevaar kan veroorzaken.

Eerder deze maand riep de winkelketen de babyslaapzak met het artikelnummer 78021-123445 al terug. Nu worden ook babyslaapzakken met de volgende inner-packnummers en artikelnummers teruggeroepen: 79898-123463, 78177-123444, 75044-122577, 40924-122533, 40756-122532, 58782-122526, 10729-120557, 13510-118822, 96450-115646, 92550-111913 en 96241. Het artikelnummer staat op het wasetiket en op de kassabon.

Zeeman vraagt klanten onmiddellijk te stoppen met het gebruik. Wie de slaapzak in huis heeft, kan deze terugbrengen naar een Zeeman-winkel. Klanten kunnen kiezen voor een vervangend product of krijgen hun geld terug.

Door Redactie Hart van Nederland

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