Zeeman roept babyslaapzak terug vanwege verstikkingsgevaar

Zeeman roept de babyslaapzak terug omdat de verbinding bij de rits kan loskomen. Als dat gebeurt kan er verstikkingsgevaar ontstaan. Het gaat om de babyslaapzak met artikelnummer 78021-123445.

De winkelketen vraagt klanten onmiddellijk te stoppen met het gebruik. Als de verbinding bij de rits loslaat, kan de nekopening groter worden. Daardoor kan een baby verder in de slaapzak zakken en kunnen de neus en mond bedekt raken. Het product voldoet daarom niet aan de veiligheidseisen.

Terugbrengen naar de winkel

De terugroepactie geldt voor babyslaapzakken die van 16 juni tot en met 25 september 2026 zijn verkocht in de winkels van Zeeman en via de webshop. Het artikelnummer staat op het was etiket en op de kassabon.

Wie de slaapzak in huis heeft, kan deze terugbrengen naar een Zeeman-winkel. Klanten kunnen kiezen voor een vervangend product of hun geld terug.