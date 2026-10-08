Diverse supermarkten roepen biologisch chiazaad terug om pesticiden

Diverse supermarkten waarschuwen voor biologische chiazaad. In het product is een hoeveelheid pesticiden gevonden die hoger is dan wettelijk is toegestaan. Klanten worden dringend verzocht het product niet te consumeren.

Het gaat om verpakkingen van 275g van het Bio+ merk en met streepjescode 8718989059163. De verpakkingen hebben een houdbaarheidsdatum tot mei 2028.

Geld terug als je product terugbrengt naar winkel

Supermarkten DekaMarkt, Dirk, PLUS en Nettorama roepen het chiazaad terug. Klanten kunnen het product zonder bon terugbrengen naar de winkel waar het gekocht is. Zij krijgen hun geld terug.

Er kunnen sporen of resten van pesticiden in een biologisch product terechtkomen door overwaaien van nabijgelegen percelen, vervuilde opslagkisten of vervuild grondwater, en soms door fraude.