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Let op: deze eendenborstfilet van Lidl kan salmonella bevatten

Terugroepactie

Vandaag, 20:27

Lidl waarschuwt klanten voor een partij luxe eendenborstfilet waarin mogelijk salmonella zit. Het gaat om de Deluxe eendenborstfilet met houdbaarheidsdata van 3, 4, 5, 7, 8 tot 9 oktober.

Klanten die het product in huis hebben, wordt aangeraden het niet te eten en terug te brengen naar een Lidl-winkel. Zij krijgen het aankoopbedrag terug.

Klachten door salmonella

Een besmetting met salmonella kan klachten veroorzaken zoals buikkramp, diarree, misselijkheid en overgeven. Ook koorts en hoofdpijn kunnen voorkomen. Vooral zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt afweersysteem lopen een groter risico op ernstige klachten. Een kleine minderheid van alle infecties is dodelijk.

In bovenstaande video leggen we je uit wanneer er sprake is van een terugroepactie.

Door ANP

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