Jumbo roept deze kazen terug na problemen met de koeling

Door mogelijke problemen met de koeling roept Jumbo verschillende soorten burrata, mozzarella en ricotta terug. Daardoor kunnen de houdbaarheidsdata op de verpakkingen niet meer kloppen. Het gaat om kazen van het eigen merk.

Jumbo roept drie soorten mozzarella terug: maxi, mini's en gewone mozzarella. Ook de Jumbo ricotta en Jumbo burrata worden teruggeroepen. De kazen zijn mogelijk een tijd niet goed gekoeld geweest.

Klanten krijgen geld terug

Klanten die de kazen onlangs hebben gekocht, kunnen deze terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Op de website van Jumbo staat welke streepjescodes bij de teruggeroepen kazen horen.