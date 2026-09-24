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Squishy dumplings veilig voor kinderen ondanks chemische geur

Zorg

Vandaag, 12:53

De populaire squishy dumplings zijn veilig voor kinderen om mee te spelen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het kleine speelgoed uit China, dat onder meer van knijpbaar schuim wordt gemaakt, werd onderzocht na vragen en klachten over de chemische geur die bij sommige squishies vrijkomt.

Bepaalde squishies hebben volgens de NVWA een sterke chemische geur. Die ontstaat doordat zogeheten vluchtige organische stoffen (VOS) in het speelgoed verdampen. "Een hele kleine hoeveelheid daarvan is al goed te ruiken. De geur lijkt op die van benzine of terpentine", schrijft de voedselautoriteit.

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Squishies veilig volgens onderzoek NVWA

In het laboratorium onderzocht de dienst het gehalte van deze stoffen in negentien verschillende squishies. Er zijn kleine hoeveelheden gevonden, maar een kind kan veilig in een ruimte slapen met meerdere stuks van dit speelgoed in de buurt. Ook verdampen de stoffen in relatief korte tijd, schrijft de NVWA.

De NVWA verwijst consumenten naar de website waarzitwatin.nl om na te gaan waar producten van gemaakt zijn. "Wie squishies in huis heeft en zich zorgen maakt, kan het advies van waarzitwatin.nl volgen en de producten laten uitdampen in een goed geventileerde ruimte", aldus de voedselwaakhond.

Winkels stopten met verkoop

In juli stopten verschillende winkels in België en Nederland met de verkoop van het speelgoed, schreven diverse media. De Belgische krant Het Laatste Nieuws schreef destijds over mogelijk kankerverwekkende stoffen in het speelgoed. Ook was er in het Verenigd Koninkrijk een terugroepactie van nep-squishies om verhoogde concentraties van bepaalde stoffen. Later volgde daar een waarschuwing voor ouders om goed te kijken wat ze precies kopen.

Door ANP

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