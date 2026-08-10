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NVWA waarschuwt voor gevaarlijke trend met squishy: 'Doe dit niet!'

NVWA waarschuwt voor gevaarlijke trend met squishy: 'Doe dit niet!'

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Gisteren, 16:37

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt voor een gevaarlijke trend op sociale media waarbij mensen squishy speelgoed in de magnetron verwarmen. In Frankrijk liep een 8-jarige jongen tweedegraads brandwonden op nadat een squishy in zijn gezicht ontplofte.

"Doe dit niet!", waarschuwt de NVWA. Door het speelgoed te verwarmen, kan de vulling erg heet worden. Als daarna in de squishy wordt geknepen, kan die volgens de toezichthouder exploderen. "Daardoor kun je hele ernstige brandwonden oplopen."

Jongen raakt gewond aan gezicht

In Frankrijk is een onderzoek geopend naar een incident met een 8-jarige jongen. Dat meldde het parket van Saint-Omer eerder op maandag. Zijn moeder had hem een zogenoemde Cool Mix Supergel gegeven, die was gekocht bij een winkel van Smyths Toys.

De squishy ontplofte in het gezicht van de jongen. "Toen hij bij me kwam, was Melvyn in paniek. Ik probeerde de gel rond zijn mond weg te halen, maar de huid trok mee. Ik begreep meteen dat het ernstig was", vertelde zijn moeder aan een Franse krant. De jongen liep tweedegraads brandwonden op.

Frankrijk onderzoekt squishy die ontplofte in gezicht jongen (8)
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Frankrijk onderzoekt squishy die ontplofte in gezicht jongen (8)

Ook in Nederland te koop

Squishy's zijn ook in Nederland te koop. Het populaire antistressspeelgoed is een bal gevuld met een kneedbare substantie.

Speelgoedketen Smyths Toys liet aan het AD weten geen reden te zien om de squishy in Nederland uit de schappen te halen. Vragen over de kwestie wilde de keten volgens de krant niet beantwoorden.

Door Redactie Hart van Nederland

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