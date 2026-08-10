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Onderzoek naar squishy die ontplofte in gezicht 8-jarige jongen

Overig buitenlands nieuws

Vandaag, 07:41

In Frankrijk is een onderzoek geopend nadat een squishy in het gezicht van een 8-jarig jongetje ontplofte en hem tweedegraads brandwonden bezorgde. Dat meldt het parket van Saint-Omer. Het populaire antistressspeelgoed is ook in Nederland te koop. Het gaat om een bal gevuld met een kneedbare substantie.

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De moeder van het slachtoffertje had in een Facebookpost, die inmiddels is verwijderd, aangegeven dat ze de jongen een zogenoemde Cool Mix Supergel had gegeven. Deze was gekocht bij een winkel van Smyths Toys. "Toen hij bij me kwam, was Melvyn in paniek. Ik probeerde de gel rond zijn mond weg te halen, maar de huid trok mee. Ik begreep meteen dat het ernstig was", vertelde de moeder aan een Franse krant.

Speelgoedketen Smyths Toys liet al aan het AD weten geen reden te zien om de squishy in Nederland uit de schappen te halen. Vragen over de kwestie wilde de keten aan de krant niet beantwoorden.

Beeld: M6info

Door ANP

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