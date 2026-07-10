Bol haalt populaire squishy dumplings uit verkoop na zorg om stoffen

Populaire squishy dumplings zijn mogelijk niet zo onschuldig als ze lijken. Webshop bol heeft de knijpbare speeltjes uit voorzorg uit de verkoop gehaald nadat uit onderzoek van een Vlaamse toxicoloog bleek dat sommige varianten mogelijk kankerverwekkende stoffen bevatten. Dat meldt NU.nl.

Volgens NU.nl liet de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws meerdere squishy dumplings onderzoeken nadat ouders hadden geklaagd over de sterke chemische geur van het speelgoed. Toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven trof in verschillende exemplaren onder meer ruwe aardolie en mogelijk kankerverwekkende stoffen aan. Of alle varianten schadelijke stoffen bevatten, is niet duidelijk. Er zijn veel verschillende merken en namaakproducten in omloop.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) laat aan NU.nl weten inmiddels onderzoek te doen naar de populaire speeltjes. De eerste resultaten worden binnenkort verwacht.

Bol heeft alle squishy dumplings voorlopig offline gehaald. Ook snoepwinkel Jamin zegt maatregelen te nemen en producten die niet aan de regels voldoen uit de verkoop te halen.