'Hete squishy ontploft in gezicht kind, maar blijft te koop in Nederland'

Een populaire squishy blijft in Nederland te koop bij Smyths Toys, nadat een 8-jarige jongen in Frankrijk ernstige brandwonden opliep door het speeltje. De Stressball Cool Mix Supergel barstte tijdens het knijpen open, meldt het AD.

Begin juli haalde webshop Bol de populaire squishy dumplings uit de verkoop vanwege zorgen over mogelijk schadelijke stoffen. Het knijpbare speelgoed is een grote hit op sociale media, zo is te zien in bovenstaande video.

De hete en kleverige inhoud kwam volgens de krant op het gezicht en de borst van de jongen terecht. Hij liep tweedegraads brandwonden op en moet een huidtransplantatie ondergaan.

Mogelijk opgewarmd door zon

Het is niet duidelijk waarom de inhoud zo heet was geworden. Mogelijk had het speeltje op een warme dag te lang in de zon gelegen. De squishy heeft een Europees CE-keurmerk.

Ook in de Verenigde Staten raakte onlangs een kind gewond toen een stressbal met siliconengel openbarstte.

Nog verkrijgbaar in Nederland

Webwinkel Bol haalde verschillende squishies al uit de verkoop. Smyths Toys doet dat met de Cool Mix Supergel vooralsnog niet. Het product is volgens het AD online nog verkrijgbaar.

De speelgoedketen wilde vragen van de krant niet beantwoorden.