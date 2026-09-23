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DekaMarkt haalt lekkerbek uit schappen vanwege allergenen

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Vandaag, 11:18

DekaMarkt haalt per direct verpakkingen Hoogland Lekkerbek van 250 gram uit de schappen. De vis bevat tarwe, soja en melk, maar deze allergenen staan niet vermeld op het etiket. Voor mensen met een allergie kan het product daarom gevaarlijk zijn.

Het gaat om lekkerbek met de houdbaarheidsdata 23, 24 en 25 september 2026. DekaMarkt roept mensen met een allergie voor tarwe, soja en/of melk dringend op het product niet te eten. Mensen zonder deze allergieën kunnen de lekkerbek wel veilig eten.

Geld terug zonder bon

Klanten kunnen het product terugbrengen naar de winkel en krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is daarvoor niet nodig.

Door Redactie Hart van Nederland

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