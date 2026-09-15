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Pas op met deze powerbank: kans op brand en brandwonden

Terugroepactie

Vandaag, 17:49

Een draadloze powerbank die onder meer is verkocht bij bol.com, MediaMarkt, ANWB en Kruidvat wordt teruggeroepen vanwege brandgevaar. De batterij kan tijdens het opladen oververhit raken en mogelijk brand, schade of brandwonden veroorzaken. Mensen wordt dringend geadviseerd de powerbank niet meer te gebruiken.

Het gaat om de draadloze imoshion MagSafe Powerbank 10.000 mAh met modelnummer IM-PB-0007 en batchnummer 2024-06-0004 of 2024-09-0007. Het batchnummer staat op de achterkant van de powerbank. De powerbanks zijn tussen juli 2024 en juni 2026 in meerdere kleuren verkocht.

Het product was onder meer te koop via smartphonehoesjes.nl, bol.com, MediaMarkt, ANWB, Kruidvat en eBay. Leverancier Ploonk B.V. heeft de powerbank teruggeroepen.

Vervangend product of geld terug

Klanten moeten de powerbank niet meer gebruiken en kunnen deze inleveren bij een inzamelpunt voor lithiumbatterijen of bij de milieustraat. Ze kunnen gratis een vervangende powerbank bestellen of hun geld terugkrijgen.

Door Redactie Hart van Nederland

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