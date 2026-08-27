Deze reisoplader kan elektrische schok geven: gebruik hem niet

Heb je een TravelCharge Pro RCS-reisoplader met USB-C in huis liggen? Laat hem dan voorlopig aan de kant. XD Connects waarschuwt dat je bij het gebruik van de oplader een elektrische schok kunt krijgen.

Het gevaar ontstaat doordat onderdelen van de reisoplader onder stroom kunnen komen te staan. Daarom is het advies om het product niet meer te gebruiken.

Ook weggegeven als relatiegeschenk

De waarschuwing geldt voor artikelnummer P821.0203 met batchnummer PU044797 en streepjescode 8714612177235. De oplader is verkocht bij verschillende winkels in binnen en buitenland en kan ook als relatiegeschenk zijn weggegeven.