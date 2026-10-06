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Problemen bij botsproef met autostoeltjes van Axkid en Britax Römer

Problemen bij botsproef met autostoeltjes van Axkid en Britax Römer

Verkeer

Vandaag, 08:55

De ANWB en Consumentenbond waarschuwen voor twee autostoeltjes die ernstige gebreken vertoonden tijdens botsproeven. Bij de Britax Römer Baby-Safe Pro schoot een gordelsluiting open. De Axkid Minikid Core moet helemaal niet meer worden gebruikt en wordt teruggeroepen.

Bij de Britax Römer Baby-Safe Pro gaat het specifiek om gebruik met het Vario Base 5Z Isofix-onderstel in de ligstand. Tijdens de frontale botsproef schoot de gordelsluiting open en werd de testdummy uit het zitje geslingerd.

Wanneer kan de Britax Römer wel worden gebruikt?

Het probleem trad niet op toen hetzelfde stoeltje rechtop op de Vario Base 5Z stond. Ook bij bevestiging met de autogordel, dus zonder het Isofix-onderstel, ging het goed. De ANWB en Consumentenbond geven aan dat het stoeltje op die manieren nog kan worden gebruikt.

Fabrikant Britax Römer onderzoekt de oorzaak van het probleem met de gordelsluiting.

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Axkid-stoeltje niet meer gebruiken

Ook de Axkid Minikid Core faalde tijdens de botsproef. De steunpoot schoof volledig in, waardoor het stoeltje naar achteren klapte. In de ligstand kwam bovendien de sluiting van het harnas los van de stoel.

De ANWB en Consumentenbond adviseren eigenaren daarom het stoeltje niet meer te gebruiken. Fabrikant Axkid heeft de verkoop gestopt en een vrijwillige terugroepactie gestart. Eigenaren kunnen hun autostoeltje gratis laten vervangen door een Axkid Minikid 4 Pro.

De botsproeven van de ANWB en Consumentenbond zijn zwaarder dan de wettelijk verplichte keuring. De volledige resultaten van de autostoeltjestest worden eind oktober gepubliceerd.

Foto: ANWB

Door Redactie Hart van Nederland

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