Waarschuwing voor korianderzaad van Ekoplaza: mogelijk salmonella

Leverancier Udea waarschuwt voor gemalen korianderzaad van het merk Cook, omdat het mogelijk salmonella bevat. Consumenten wordt dringend verzocht het product niet te gebruiken.

Het gaat om Cook Korianderzaad Gemalen in een verpakking van 30 gram. Het product is verkocht bij Ekoplaza en andere biologische winkels, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Om welk korianderzaad gaat het?

De waarschuwing geldt voor Cook Korianderzaad Gemalen met de houdbaarheidsdatum 08-2028. Het product heeft streepjescode 3417960022619 en artikelnummer 5005719.

Consumenten die het betreffende korianderzaad in huis hebben, wordt gevraagd het niet te eten of te gebruiken bij het bereiden van maaltijden.