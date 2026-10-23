Melkunie roept proteïnepudding terug: mogelijk stukjes glas in verpakking

Zuivelbedrijf Melkunie roept verschillende soorten proteïnepudding terug omdat er mogelijk kleine stukjes glas in zitten. Het gaat om verschillende smaken toetjes, die onder meer zijn verkocht bij Albert Heijn, Jumbo, Picnic en Plus. Consumenten die de betreffende puddingen in huis hebben, worden dringend verzocht deze niet op te eten, maar weg te gooien. Zij kunnen hun geld terugkrijgen.

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De terugroepactie geldt voor Melkunie Protein Pudding Chocolate met de houdbaarheidsdata 7 januari, 9 januari en 6 februari 2027. Ook de crème brûlée-variant met houdbaarheidsdatum 25 januari 2027 wordt teruggeroepen. De datum staat boven op de verpakking.

Melkunie Protein Pudding Chocolate met THT-data: 07-01-2027, 09-01-2027 en 06-02-2027. Beeld: Melkunie

Volgens Melkunie is de kans dat er daadwerkelijk glasdeeltjes in de pudding zitten heel klein. In Nederland zijn tot nu toe geen klachten binnengekomen. De betreffende producten zijn tussen 11 juni en 14 juli 2026 gemaakt in de Deense stad Esbjerg.

Zo krijg je je geld terug

Klanten die een van de teruggeroepen puddingen hebben gekocht, kunnen het aankoopbedrag terugvragen. Daarvoor moeten zij een foto van de verpakking waarop de houdbaarheidsdatum goed leesbaar is, mailen naar consumentenservice@arlafoods.com.