EasyToys roept vibrerend ei terug waarvan trekkoord kan losraken

Terugroepactie

Vandaag, 22:31

EasyToys roept een seksspeeltje deels terug. Het gaat om een aantal verkochte partijen van de Mainstream Egg Play, een vibrerend ei dat in de vagina wordt gebracht. Volgens de erotische webwinkel kan het siliconen trekkoord losraken, waardoor het ei moeilijk te verwijderen is en mogelijk medische hulp vereist is.

De verkeerde vibrerende eitjes zijn sinds maart verkocht. Het gaat om het seksspeeltje met artikelnummer ET-MS-003 (artikelcodes 114384 en 315562), met batchnummers PO-13647-96 of PO14351-96. Ook Kruidvat heeft de veiligheidswaarschuwing op de website geplaatst.

EasyToys roept consumenten die een verkeerd ei hebben op dit niet meer te gebruiken en terug te brengen naar de winkel. "U krijgt het aankoopbedrag dan terug, of een vervanging."

Door ANP

