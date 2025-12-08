Johma roept kip-mangosalade terug om mogelijke steentjes

Johma haalt uit voorzorg de kip-mangosalade uit de schappen. In de pistachenoten die gebruikt worden bij de bereiding van de salade, zitten mogelijk kleine steentjes, meldt de salademaker maandag.

Deze pistachenoten zijn verwerkt in de bakjes van 175 gram met houdbaarheidsdatums 9, 12, 15, 21, 23 en 27 december 2025 en streepjescode 8710506073683. De salade is verkocht bij supermarkten Albert Heijn, Boon's, Dekamarkt, Dirk, Hoogvliet, Jumbo, Nettorama, PicNic, Plus, Poiesz, Spar, Vomar en Versunie.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Bekijk het in deze uitlegvideo:

2:20 Hart van Nederland legt uit: wanneer is er sprake van een terugroepactie?

Mensen die het product in huis hebben met bovengenoemde gegevens, kunnen een foto van de houdbaarheidsdatum op het bakje samen met hun rekeninggegevens naar de klantenservice van Johma sturen. Ze krijgen dan hun geld terug.

Alle andere houdbaarheidsdatums van de Johma kip-mango 1 Ster BLK salade 175 gram en alle andere producten van Johma kunnen veilig geconsumeerd worden.