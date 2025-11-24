Hema waarschuwt voor kaasstengels

De Hema waarschuwt mensen met allergieën voor hun roomboter kaasstengels. In plaats van stengels, zitten er roomboter kaaszoutjes in. Op de verpakking staat niet vermeld dat het allergeen sesamzaad aanwezig is, ook bevat de snack mogelijk pinda's. Consumenten met een allergie voor een van de twee dingen wordt aangeraden het product niet te eten.

Het gaat om de verpakking kaasstengels met THT 30-05-2026 met artikelnummer 10661424. Het product mag naar de Hema-winkel worden teruggebracht, waar je het aankoopbedrag terugkrijgt. De kassabon meenemen is niet nodig.

Wanneer is er sprake van een terugroepactie? Zie het in deze uitlegvideo: